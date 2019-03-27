國際財經

在波音與蘋果股價回升帶動下，美股踏入尾段大幅收窄跌勢，道指一度挽回超過200點失地，暫時仍告偏軟。

截至本港時間凌晨約2時14分，道指報25649點，跌8點或0.03%，稍早時低位曾見25425點，跌幅達232點，早段亦曾最多上揚100點，高位觸及25758點；標普500指數現時報2809點，跌9點或0.33%；納指報7653點，跌37點或0.49%。標指與納指中段的跌幅都曾經超過1%，主要受美國貿易赤字略為收窄的因素支持。不過，投資者仍關注美國國債孳息率倒掛現象，加上觀望中美第8輪經貿磋商即將展開，入市態度偏審慎。

蘋果股價最新反彈1.31%，暫時為升幅最大的道指成分股；波音回升1.07%，公司表示，作為對印尼嘉魯達航機墜機事故的回應，波音公司已對737 MAX做了三項軟件升級。

美國最新公布，1月貿易逆差收窄至511億美元，前月為逆差599億美元，其中對華貿易逆差亦有所減少，利好市場氣氛。然而，市場仍然關注國債孳息率倒掛現象，美國10年期債息仍處於近年低位，現時回落4.6個基點，報2.376厘，盤中低位一度見2.352厘；3個月與10年期債息曾倒掛超過10個基點，市場憂慮孳息曲線倒掛現象會進一步惡化。

中美即將重啟高級別貿談

中美雙方代表加緊貿易磋商，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和美國財長努欽(Steven Mnuchin)將於美國時間今日至明日到北京與中方代表談判。

不過，外電報道，美國國務卿蓬佩奧在國務院2020財年預算證詞中表示，總統特朗普預算的優先考慮是抵制中國和俄羅斯的地區影響，促進北韓無核化。蓬佩奧表示，為了應對北京的「侵略行動」，與2019財年的要求相比，預算將使印度洋─太平洋地區的外國援助資金增加一倍。

歐洲方面，歐洲央行行長德拉吉表示，歐羅區正面臨外部需求持續惡化，歐洲央行準備在必要時再推遲加息。

至於英國脫歐方面，首相文翠珊今日與保守黨國會議員會面，據報她表示，當脫歐方案獲國會通過後，她就會下台，以換取議員支持脫歐協議，但未講到下台時間表。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表示，下月12日是英國脫歐最新的限期，英國需要在此限期之前決定如何處理脫歐問題。

歐股個別發展，英國富時100指數收報7194點，跌2點或0.03%；德國DAX指數報11419點，回吐不足1點；法國CAC 40指數報5301點，下挫6點或0.12%；意大利富時MIB指數報21194點，上升54點或0.26%。

美元兌主要貨幣滙價向好，ICE美滙指數現時輕微上揚0.05%，報96.84。美元兌日圓和英鎊略呈強，兌歐羅則偏軟。澳元急挫0.66%，報兌0.7086美元。

美國能源訊息管理局公布，上周原油庫存增加280萬桶，預期為減少250萬桶，油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報59.42美元，跌0.52美元或0.87%；倫敦布蘭特期油報67.87美元，跌0.10美元或0.16%。