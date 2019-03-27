國際財經

美國最新貿易赤字略為收窄，惟投資者仍關注美國國債孳息率倒掛現象，加上中美第8輪經貿磋商即將展開，美股早段個別發展，其後全線倒跌，踏入中段跌勢擴大，道指現時下滑超過200點，標指與納指的跌幅都超過1%。

截至本港時間晚上約11時44分，道指報25447點，跌210點或0.82%，稍早時低位曾見25430點，跌幅達226點；標普500指數報2790點，跌28點或1.00%；納指報7589點，跌102點或1.33%。

美國最新公布，1月貿易逆差收窄至511億美元，前月為逆差599億美元，其中對華貿易逆差亦有所減少，利好市場氣氛。然而，市場仍然關注國債孳息率倒掛現象，美國10年期債息仍處於近年低位，現時回落5.9個基點，報2.363厘，市場憂慮孳息曲線倒掛現象會進一步惡化。

中美雙方代表加緊貿易磋商，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和美國財長努欽(Steven Mnuchin)將於美國時間今日至明日到北京與中方代表談判。

不過，外電報道，美國國務卿蓬佩奧在國務院2020財年預算證詞中表示，總統特朗普預算的優先考慮是抵制中國和俄羅斯的地區影響，促進北韓無核化。蓬佩奧表示，為了應對北京的「侵略行動」，與2019財年的要求相比，預算將使印度洋─太平洋地區的外國援助資金增加一倍。

歐洲方面，歐洲央行行長德拉吉表示，歐羅區正面臨外部需求持續惡化，歐洲央行準備在必要時再推遲加息。

至於英國脫歐方面，首相文翠珊今日將與保守黨國會議員會面，據報她可能公布下台時間表，換取議員支持脫歐協議。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表示，下月12日是英國脫歐最新的限期，該國需要在此限期之前決定如何處理脫歐問題。

歐股個別發展，英國富時100指數報7169點，跌26點或0.37%；德國DAX指數報11389點，回吐29點或0.26%；法國CAC 40指數報5293點，下挫14點或0.26%；意大利富時MIB指數報21151點，上升12點或0.06%。

美元兌主要貨幣滙價向好，ICE美滙指數現時上揚0.11%，報96.89。日圓呈強，每美元報110.33日圓，回落0.27%；歐羅偏軟，回落0.12%至1.1253美元。澳元急挫0.81%，報兌0.7075美元。

美國能源訊息管理局公布，上周原油庫存增加280萬桶，預期為減少250萬桶，油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報59.32美元，跌0.62美元或1.03%；倫敦布蘭特期油報67.51美元，跌0.45美元或0.66%。