國際財經

中美第8輪經貿磋商即將展開，加上投資者仍關注美國國債孳息率倒掛現象，限制大市表現，美股早段個別發展。

截至本港時間晚上約9時50分，道指報25684點，升27點或0.11%；標普500指數報2819點，升1點或0.04%；納指報7688點，跌3點或0.04%。

中美雙方代表加緊貿易磋商，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和美國財長努欽(Steven Mnuchin)將於美國時間今日至明日到北京與中方代表談判。

另外，投資者仍關注美國國債孳息率倒掛現象，今日早段美國10年期國債孳息率下降至2.35%，創2017年12月以來的最低水平，3個月期國債孳息率報2.458%，意味着國債孳息率倒掛現象進一步嚴重。

市場對歐洲經濟增長的擔憂情緒再次浮現，歐洲央行行長馬德拉吉表示，歐央行對5年前開始實施的負利率感到擔憂。就在幾周前，歐央行將歐羅區今年的GDP增幅預期從1.7%下調為1.1%，並宣布實行新一輪銀行刺激政策。

英國脫歐方面，首相文翠珊今日將與保守黨國會議員會面，據報她可能公布下台時間表，換取議員支持脫歐協議。倘若取得足夠支持，她將於周四向國會提交脫歐協議。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表示，下月12日是英國脫歐最新的限期，該國需要在此限期之前決定如何處理脫歐問題。

數據方面，美國1月貿易逆差收窄至511億美元，前月為逆差599億美元。美國上周抵押貸款申請指數升8.9%，之前一周漲1.6%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報60.12美元，升0.18美元或0.3%；倫敦布蘭特期油報68.26美元，升0.29美元或0.43%。