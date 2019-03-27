國際財經

紐西蘭儲備銀行今日(3月27日)雖然維持官方現金利率(OCR)在1.75%不變，但表示下一次行動減息的可能性正在加大，因為全球經濟前景疲弱，支出放緩，商業信心低迷使國內消費承壓。與此同時，該行亦強調了澳洲等外圍經濟體前景不佳，預計紐西蘭2019年將維持低利率，增加政府開支及投資以提振經濟。鑒於紐西蘭儲備銀行上次議息時仍稱「未來可能上調或下調政策利率」，而今次則明確稱未來行動可能是減息，鴿派的立場轉變令紐元/美元今早跌勢異常兇猛，自0.6909急挫118點至逾0.6791，創下自3月11日以來的逾兩周新低。

值得留意的是，紐西蘭儲備銀行行長奧爾(Adrian Orr)表示，紐西蘭經濟展望的風險已轉向下檔，全球更明顯滑坡的風險已加大，企業信心低迷繼續拖累國內支出，紐西蘭幾個主要貿易夥伴如澳洲、歐洲與中國的經濟前景繼續走軟，令其他部分央行放鬆了貨幣政策立場，給紐元帶來上行壓力。奧爾的言論不但給紐元帶來強大壓力，而且「殃及池魚」拖累澳元走勢。

技術分析方面，紐元/美元自去年12月以來多次上升受阻於0.6940至0.6960阻力區域，但仍能企穩由去年10月8日低位0.6422延伸而上的支持線上方，若短期內能企穩支持線0.6750水平，後市或會繼續在0.6750至0.6950之間整固波動；但若滙價最終跌穿該支持線，後市將會進一步下探0.6700甚至0.6600水平。本周投資者可留意周四(3月28日)公布的美國第四季國內生產總值(GDP)表現，以及周六(3月30日)紐西蘭儲備銀行行長奧爾就紐西蘭貨幣政策框架發表的演說。若美國經濟表現優於預期或奧爾的言論進一步加強市場對於紐西蘭央行的減息預期，紐元/美元有望進一步下探0.6700整數關口。

策略方面，短期待紐元/美元反彈至0.6860-0.6880區域沽出，目標0.6710，止損0.6920。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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