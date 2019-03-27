訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:25 國際財經

歐央行或推遲加息 歐股中段下跌

放大圖片

歐央行準備在必要時再推遲加息，以及英國脫歐進展未明朗，拖累歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報7183點，跌13點或0.18%；德國DAX指數報11383點，挫35點或0.32%；法國CAC 40指數報5288點，下滑19點或0.36%；意大利富時MIB指數報21051點，跌85點或0.41%。

道指期貨暫報25638點，跌38點。

歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)指出，歐羅區正面臨外部需求持續惡化，歐洲央行準備在必要時再推遲加息，並可能研究採取何種舉措減輕負利率帶來的副作用，而定向長期再融資操作(TLTRO)的辦理條件，也將隨着經濟情勢變動而進行修正。

英國脫歐方面，首相文翠珊今日將與保守黨國會議員會面，據報她可能公布下台時間表，換取議員支持脫歐協議。倘若取得足夠支持，她將於周四向國會提交脫歐協議。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表示，下月12日是英國脫歐最新的限期，該國需要在此限期之前決定如何處理脫歐問題。

美國今日稍後將公布1月貿易賬，市場預期為負570億美元。美國能源資計局(EIA)亦會公布上周庫存數據，市場預期減少250萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少300萬桶與100萬桶。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報59.63美元，跌0.31美元或0.52%；倫敦布蘭特期油報67.85美元，下滑0.12美元或0.18%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。