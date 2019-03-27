國際財經

歐央行準備在必要時再推遲加息，以及英國脫歐進展未明朗，拖累歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報7183點，跌13點或0.18%；德國DAX指數報11383點，挫35點或0.32%；法國CAC 40指數報5288點，下滑19點或0.36%；意大利富時MIB指數報21051點，跌85點或0.41%。

道指期貨暫報25638點，跌38點。

歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)指出，歐羅區正面臨外部需求持續惡化，歐洲央行準備在必要時再推遲加息，並可能研究採取何種舉措減輕負利率帶來的副作用，而定向長期再融資操作(TLTRO)的辦理條件，也將隨着經濟情勢變動而進行修正。

英國脫歐方面，首相文翠珊今日將與保守黨國會議員會面，據報她可能公布下台時間表，換取議員支持脫歐協議。倘若取得足夠支持，她將於周四向國會提交脫歐協議。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表示，下月12日是英國脫歐最新的限期，該國需要在此限期之前決定如何處理脫歐問題。

美國今日稍後將公布1月貿易賬，市場預期為負570億美元。美國能源資計局(EIA)亦會公布上周庫存數據，市場預期減少250萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少300萬桶與100萬桶。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報59.63美元，跌0.31美元或0.52%；倫敦布蘭特期油報67.85美元，下滑0.12美元或0.18%。