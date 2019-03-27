國際財經

美股上周五暴瀉後，本周初已喘穩，標指周一守住20天線(2800點)回升，惟兩日反彈跟港股一樣成交銳減，兼且隔晚十天線(2820點)得而復失，形勢上未脫險。

羅素2000受制50天線

細價股的羅素2000指數亦有所啟示，該指數雖則跟住美股三大指數從12月底大幅回升，三大指數相繼重上200天鬼佬牛熊線，但羅素2000僅升穿一日就跌回牛熊線下，上周五連50天線(1526)亦跌穿，近兩日跟市彈也未能收復50天線，反映再撲入市好易中伏。

唔好唔記得，美國經濟數據依然好曳，例如昨日公布美國2月新屋動工年率只得116.2萬間，按月下跌8.7%，不但低過市場估計的121.3萬間，亦是一年半以來最低。

此外，股市首季大幅回升，但零售業依然未受惠，美國人依然勒緊褲頭死慳死抵過活，最新昨晚公布的美國消費者信心指數，由2月的131.4，下降3月的124.1，也同樣低過市場，難怪聯儲局上周要大力「放鴿」救市。

槓桿VIX淨流入資金按周大增

上周踩冧股市兇手為歐美兩兄弟製造業PMI齊差過預期，加上美國10年債息低過3個月債息引爆，恐慌情緒即直線上升，投資者除搶日圓、美債及黃金等傳統避險工具外，進取投資者更搶兩倍槓桿恐慌指數ETF TVIX。

翻查紀錄，上周淨流入兩倍槓桿恐慌指數ETF TVIX的資金達242.96億美元，是自2011年上市後最多，按周大升2.9倍，而過去三周淨入更高達319.73億美元，折合2509億港元，即大個一間華潤置地(01109)的市值(2328.8億元)，明顯機構投資者積極部署造淡。

如無意外，環球股市可連升三個月，但與經濟數據背馳，相信再難以再逆地深吸力而上，短期標指未能連續三日企在10天線，再往下穿2800機會仍高。

筆者休假，本欄周五及下周三暫停刊出。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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