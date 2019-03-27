國際財經

歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)表示，全球不確定性進一步上升，可能導致貿易和投資放緩，前景面臨的風險仍然傾向於下行，亦看到外部需求持續地惡化，但歐羅區內經濟仍然相對具有韌性。

他續稱，最新調查顯示，企業信心有所回升，目前投資預期保持相對穩健，即使經濟放緩程度會超過預期，但薪資增長風險或能得到抑制。

德拉吉指出，央行不缺乏完成使命所需的工具，並必須保留負利率的有利影響，可能需要減輕負利率的副作用。至於定向長期再融資操作(TLTRO)的設計，將反映經濟環境的變化。