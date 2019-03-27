國際財經

環球經濟衰退的恐慌情緒略為緩和，歐洲股市早段靠穩，惟英國脫歐僵局遲遲未化解，且關注歐洲央行行長德拉吉稍候的講話，大市升幅受到抑制。

截至本港時間下午4時40分，英國富時100指數報7208點，升12點或0.17%；德國DAX指數報11430點，升11點或0.1%；法國CAC 40指數報5309點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報21180點，升40點或0.19%。

道指期貨暫報25683點，升7點。

英國脫歐亂局持續，首相文翠珊今日將與保守黨國會議員會面，據報她可能公布下台時間表，換取議員支持脫歐協議。據悉，倘若取得足夠支持，她將於周四向國會提交脫歐協議，第三度嘗試「闖關」。

至於下議院即將就脫歐協議的多個替代方案進行投票，投資者正觀望國會將如何推動脫歐投票。曾強烈反對文翠珊脫歐方案的前外相約翰遜(Boris Johnson)，據報正逐步傾向支持文翠珊的脫歐協議。他擔心如果下議院再度否決脫歐協議，英國將永遠無法脫歐。

石油出口國組織(OPEC)減產，以及美國制裁伊朗和委內瑞拉而引發供應緊俏，惟美國上周原油庫存增加，油價個別發展。紐約原油期貨現時每桶報59.83美元，跌0.11美元或0.18%；倫敦布蘭特期油報68.19美元，升0.22美元或0.32%。

美國今日稍後將公布1月貿易賬，市場預期為負570億美元。美國能源資計局(EIA)亦會公布上周庫存數據，市場預期減少250萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少300萬桶與100萬桶。