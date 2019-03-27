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今日 10:41 國際財經

甲骨文計劃5月美裁逾350人

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據外電報道，軟件開發商甲骨文(Oracle)最近提交給政府部門的文件顯示，該公司正計劃在美國加州地區裁員逾350人，其中包括軟件及應用程式開發員，該批被裁員工大部分將於5月離任。

文件顯示，甲骨文將於今年5月21日在加州紅木城(Redwood City)總部永久裁員255人，在附近的聖克拉拉(Santa Clara)辦公室再裁員97人，總計裁減352個職位。

甲骨文表示，正在重新評估其產品重點等因素，經考慮後該公司決定解僱部分負責產品開發的員工。目前甲骨文全球大約有14萬名員工。

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