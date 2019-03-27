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今日 10:25 國際財經

大韓航空會長趙亮鎬遭踢出董事局

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大韓航空公司股東今早投票，反對將會長趙亮鎬的董事任期延長3年，從而結束他在公司董事會的27年任期。

趙氏家族近期接連爆出「堅果門」、「潑水門」、走私貨品避稅和非法僱用菲傭醜聞，成為眾矢之的。而70歲的趙亮鎬目前亦正接受審判，涉及破壞信任和挪用公款等指控。

上月，趙氏家族捲入新醜聞。趙亮鎬的長女趙顯娥被丈夫指控家暴。丈夫朴某表示，趙顯娥在「堅果門」獲釋後，長期對家人行使肢體和言語暴力，受害者包括他們5歲的雙胞胎兒子。南韓警方透露，趙顯娥遭丈夫控告虐待兒童，造成身體傷害，還有其他罪行。

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