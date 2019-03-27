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歐盟促加強5G網絡安全 未禁華為參與

歐盟要求各成員國分享更多數據，以應對與5G相關的網絡安全風險，但未有按照美國呼籲，禁止華為參與5G建設。

西南航空波音737 MAX引擎故障迫降

西南航空一架波音737 MAX 8飛機，起飛不久後在美國奧蘭多國際機場緊急迫降，飛機安全著陸，事故原因與引擎發生問題有關。

蘋果第二宗涉侵高通專利案獲勝訴



蘋果在與高通第二宗專利官司中獲判勝訴，避免部分iPhone產品遭實施進口禁令。早前另一宗同類官司在初審則敗訴，若最終被認定敗訴，部分iPhone產品將被禁售。

美債息反彈 道指飆279點收市回順



10年期美債孳息回升，投資者對經濟衰退憂慮緩和，道指曾飆279點，收市回順漲140點或0.55%；標指和納指均升逾0.7%，標指能源和金融板塊都升逾1%，蘋果下滑1.0%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國2月新屋動工年率116.2萬家，跌8.7%；會議局3月消費信心指數跌至124.1，均遜預期。

￭ 10年期美債息曾高見2.452厘，仍低於3個月期債息，但差距收窄。

￭ 美滙指數尾段升0.17%，報96.8。歐羅兌美元跌0.43%，

￭ 紐約期金每盎斯收報1315美元，回落0.6%。

￭ 紐約期油曾突破60美元，收市漲1.9%；布蘭特期油升1.1%。

￭ 美國眾議院未能推翻特朗普否決令，阻止他透過緊急狀態令撥款建牆。

￭ 法股升0.89%，英股漲0.26%，德股高收0.64%。

￭ 華為發布旗艦級P30系列手機，其中P30 Pro採用超感光傳感器，和Leica四鏡頭相機。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7234元，較周一紐約尾盤跌63點子。

信行去年盈利增5% 息23分



信行(00998)全年多賺4.57%，增速近5年高，末期息23分人民幣。期內淨息差升0.15個百分點，不良貸款率升0.09個百分點。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28620點，較昨日恒指收市高水53點。

￭ ADR港股比例指數報28621點，較恒指收市升54點。

￭ 廣發証券(01776)全年少賺49.97%，不派末期息。

￭ 51信用卡(02051)全年賺21.62億人民幣，不派末期息。

￭ 網龍(00777)全年轉賺5.46億人民幣，末期息15港仙。

￭ 鐵鈦(00893)全年虧損擴至4.44億人民幣，不派末期息。

￭ 海底撈(06862)全年多賺60.16%，末期息7.6港仙。

￭ 運房局推動立法會修例，向獲發「入伙紙」達12個月的一手私人住宅單位，收取「額外差餉」即空置稅，金額為單位應課差餉租值兩倍。