國際財經

西南航空一架波音737 MAX 8飛機，起飛不久後折返美國奧蘭多國際機場緊急降落，飛機安全着陸，事故原因與引擎發生問題有關。

美國聯邦航空管理局(FAA)稱，肇事飛機迫降問題與導致該型號飛機被停飛的原因無關。事故發生在飛往加州南部儲存的途中，飛機上並沒有乘客。

西南航空暫未回應傳媒相關查詢。FAA表示正在調查事件。

埃塞俄比亞航空本月10日發生空難，引發外界針對波音737 MAX型號飛機的安全質疑，包括中國、歐盟和美國在內的全球國家，先後禁飛相關型號飛機。