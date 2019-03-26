國際財經

3個月與10年期美債孳息上周五出現倒掛，不過10年期美債息周二回升，反映投資者對美國經濟衰退的恐慌情緒已經緩和，金融市場亦喘穩，道指一度飆279點，高位曾觸及25796點。亞洲及歐洲股市均造好。

債券以外避險資產同樣失寵，日圓和金價齊挫。孳息曲線倒掛是否預示衰退，市場眾說紛紜，分析員普遍認為，此現象或令美國聯儲局最快今年底減息。

美股三大指數曾抽高超過1%，道指收市回順漲140點或0.55%，報25657點；標指及納指均升逾0.7%，分別收報2818點和7691點，能源股和金融股領漲，兩個板塊都上揚超過1%。蘋果被美國當局裁定侵犯高通專利，部分iPhone面臨被禁售，股價下滑1.0%，局限科技股升勢。

亞洲及歐洲股市普遍向好，法股升0.89%，英股漲0.26%，德股高收0.64%，日股亦有逾2%進賬。

大摩估儲局12月減息

10年期美債息周二曾反彈逾5個基點，高見2.452厘，儘管仍低於3個月期債息，但兩者差距已由4個基點收窄至不足2個基點。摩根士丹利策略師霍恩巴赫（Matthew Hornbach）預期，聯儲局將於3個月與10年期孳息倒掛後8個月左右減息，意味今年12月便可能下調利率。

分析員認為，聯儲局上周突然放鴿，原意是想提升市場信心，結果卻令大家更擔心經濟前景，迫使該局考慮減息的可能性。

金價偏軟 紐油漲近2%

美元滙價表現穩定，美滙指數尾段升0.17%，報96.8。歐羅跌0.43%，報1.1266美元。由於市場避險需求下降，日圓兌美元跌0.55%，報110.57日圓。阿根廷披索兌美元滙價創下歷史新低。紐約期金每盎斯收報1315美元，回落0.6%。英國無協議脫歐的機會下降，英鎊微升0.03%，至1.31美元。油價周二全面上揚，紐約期油曾突破60美元，收市每桶報59.94美元，漲1.9%；布蘭特期油收報67.97美元，升1.1%。

數據方面，美國2月新屋動工以年率計有116.2萬家，跌8.7%，是逾一年半以來最低，遜市場預期，預示未來建屋量的建築許可證減少1.6%；1月份S&P Case-Shiller的20大城市樓價指數升0.2%，為2012年以來最小的按月升幅；會議局消費信心指數從2月的131.4，跌至3月的124.1，差過預期。