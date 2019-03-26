國際財經

美國國際貿易委員會（ITC）一名貿易法官周二作出裁決，認定蘋果公司侵犯高通專利，建議對蘋果部分iPhone產品實施進口禁令。

上述初步裁決並不具法律約束力，ITC稍後將檢討該名法官的裁決結果，並作最終決定。

受利淡消息拖累，蘋果股價現時轉跌0.5%，報187.81美元；早段最高曾觸及192.88美元，升幅達2.1%。

ITC稍後也將公布另一項同類案件的最終裁決結果，案件也是由高通提出，指控蘋果侵犯高通的晶片技術專利，要求禁止部分iPhone產品銷售。