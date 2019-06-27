即巿股評 港股直擊 國際財經

美國長短債息倒掛引發衰退憂慮升溫，對股市的衝擊短暫，美股上周五急跌後，周一隨即喘穩；日韓台股昨天反彈，恒指雖受A股續挫拖累，最終仍力保不失。與其說股市是憂慮經濟而回落，不如說是累積漲幅可觀下借勢「健康調整」更為適合。

美國能否避免衰退？儘管3個月及10年期債息倒掛警號以往少有誤鳴，惟多年來的量化寬鬆(QE)或已打破這慣例，何況由倒掛至衰退尚有最少半年時間，足夠讓投資者做好準備。

經濟轉差，風險資產遭沽售，令近期資金一窩蜂湧入債市，結果使多國債息下滑；至於另一個避險資產黃金也發揮功能，金價昨天曾升越每盎斯1320美元。

據近20年的統計，3月份屬金價「淡季」，跌多漲少之餘，平均下挫0.8%；不過，今年3月金價表現相對較理想，主要是受惠於經濟衰退憂慮帶動避險需求；放眼中長線，金價有上揚條件。

「黃金大好友」資產管理公司Incrementum在早前發布的2019年報告中指出，美國貨幣政策轉向將為金價帶來刺激，這與世界黃金協會(WGC)觀點相近。

聯儲局上周議息「放鴿」後，據WGC分析，美元滙價和美國利率一直都對金價起重要驅動作用，但數據顯示，自去年9月起，美國利率影響力顯著提升；而加息周期完結及貨幣政策重回寬鬆，對金價是一個積極訊號。

此外，「央媽」則屬金價長線向好的催化劑。附【圖】所見，各國中央銀行於金融海嘯後，從2009年開始增持黃金儲備，其中較進取的是俄羅斯。2018年，俄羅斯超越中國，晉身全球第五大黃金儲備國，並破紀錄多購約274噸，成為去年黃金的最大央行買家；2019年尚未買夠，直至2月，該國再增持31.1噸黃金儲備，至2149噸。Incrementum認為，俄羅斯續加重黃金倉位，目的是要減少美元資產在儲備中的比重，屬「去美元化」進程之一。

美元作為國際主要交易貨幣地位牢固，惟不少國家已部署「去美元化」，期望減低美滙波動對本身經濟及金融體系的影響。中國近年亦明顯加大黃金儲備，美債持倉則略見下降。美國與各國的貿易糾紛趨不明朗，央行「購金熱」短期內應不會突然降溫。

在央行貨幣政策轉寬鬆和增購黃金等因素支持下，面對多國經濟放緩甚至衰退機會增加，黃金於投資組合中仍是平衡風險不可或缺的一員。然而，值得留意的是，目前環球通脹低迷，將限制金價上行空間。

金價去年8月觸底見1160.4美元，今年飆至1346.8美元後反覆回落，3月初重拾升勢，迄今累積漲幅逾3%，並成功收復200天線，不排除挑戰2月高位，下一個較大的阻力在1375美元水平，惟須有更多利好消息刺激破關，黃金牛市才算真正成形。

信報投資研究部

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