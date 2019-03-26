國際財經

美國國債孳息率止跌企穩，暫時紓緩市場對全球經濟增長放緩的憂慮，道指早段一度升逾200點；但投資者仍關注國際貿易談判的進展，美股升勢受局限，道指中段曾收窄升幅至不足100點。

截至本港時間凌晨約零時49分，道指報25610點，升93點或0.37%；稍早時低位曾見25596點，僅升80點；早段高位曾觸及25796點，升幅達到279點。標普500指數現時報2811點，升13點或0.47%；納指報7678點，升40點或0.53%。

國際貿易關係的進展仍備受關注，分析指出，如果關稅分歧能獲得解決，美股將得到一些刺激，投資者亦擺脫對全球經濟放緩的擔憂情緒。

至於周一美國10年期國債孳息率收於2017年以來的新低水平，周二中段曾回升至2.452%，暫時紓緩市場緊張情緒。

歐洲局勢方面，投資者仍聚焦英國脫歐的進展，英國下議院昨日以329票對302票的表決結果，剝奪了英國首相文翠珊對於脫歐進程的控制權。下一步議員們可以要求她採取激進的B計劃，包括第二次公投、將英國留在歐盟的關稅同盟，甚至取消脫歐。市場擔心，如果英國無序脫歐，全球股市都將受到干擾。

經濟數據方面，美國3月消費者信心指數由前一個月的131.4，跌至124.1，有別於市場預期升至132.5。2月新屋動工按月下跌8.7%，以年率計為116.2萬間，低於市場預期的121.3萬間，跌幅遠超出市場預期。

個股方面，蘋果公司漲1%，該公司今年春季發布會押注收費服務，包括Apple News+、信用卡、遊戲商店、Apple TV+，獲多家投行上調目標價。另外，Facebook和亞馬遜等均升1%或以上。

歐股方面，英國富時100指數收報7196點，升18點或0.26%；德國DAX指數報11419點，升72點或0.64%；法國CAC 40指數報5307點，升46點或0.89%；意大利富時MIB指數報21139點，升79點或0.38%。

國際油價造好，紐約期油現時上漲1.75%，每桶報59.85美元；布蘭特期油上揚0.91%，報67.82美元。