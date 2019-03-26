國際財經

上周倫敦金大漲1.12%至1313.29美元收市，主要受惠於美國聯儲局釋放的極度鴿派訊號及美國國債孳息率曲線倒掛引發的避險需求。

事實上，倫敦金在上周四(3月21日)凌晨2時一度飆升逾15美元至1316.94美元並在其後進一步刷新當周高位至1320.31美元。不過，儘管美國聯儲局預計美國今年不會加息並下調今明兩年的經濟增長和通脹預測，但澳洲、加拿大、英國、歐洲等主要經濟體的經濟表現亦令人憂慮，故在環球經濟表現均不濟的情況下，美滙指數很快在低位反彈並重返聯儲局議息之前的水平96.50之上。

只可惜中美貿易談判遲遲未有實質性進展，而且上周五(3月22日)公布的美國3月製造業採購經理指數(PMI)從53跌至52.5，並創下2017年7月份以來新低，這顯示美國製造業在中美貿易前景不明的情況下開始出現放緩跡象。

更重要的是，美國10年期國債孳息率下滑至2.44%，而3個月國債孳息率卻為2.46%，顯示短期國債利率高於長期國債利率，使孳息率曲線出現倒掛現象，而這為2007年7月以來首次，而在歷史上債券孳息率出現倒掛後美國聯儲局往往停止加息，並在半年左右之後開始減息，故美國孳息率曲線的倒掛一直被市場認為是經濟衰退的先導指標，令多名美國聯儲局官員紛紛對孳息率曲線倒掛表示擔憂。

本周一(3月25日)美國10年期國債孳息率進一步擴大跌幅至2.407%，創下2018年1月以來新低。長短期國債孳息率背離進一步擴大令投資者加大押注聯儲局需要以減息來應對經濟放緩，推動倫敦金扶搖直上並刷新3周高位至1324.37美元。

雖然今日(3月26日)倫敦金從高位回落，目前已下挫至1314美元附近，但只要金價短期內仍能企穩日線圖的上升通道底部1310美元之上，後市仍有機會輾轉上升，沿著上升通道進一步上試1328至1330美元區域。本周投資者可留意美國三藩市聯儲總裁Mary Daly在周三(3月27日)凌晨3時的講話，以及周四(3月28日)晚上8時30分公布的美國第四季度國內生產總值(GDP)表現。若聯儲局官員講話維持鴿派傾向，而且美國經濟數據表現疲弱，美滙指數將會繼續遭到拋售，推動倫敦金進一步反彈。

策略方面，我們根據3月18日策略於1310美元建立的倫敦金沽盤(下望1296美元，升穿1315美元止損)已於1302美元提前平倉，獲利8美元。短期內待倫敦金回落至1308至1310美元買入，上望1324美元，跌穿1304美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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