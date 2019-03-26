國際財經

市場憧憬中美第八輪經貿磋商會有進展，抵消英國脫歐前景不明朗的影響，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7201點，升23點或0.33%；德國DAX指數報11356點，上揚10點或0.09%；法國CAC 40指數報5286點，升26點或0.5%；意大利富時MIB指數報21110點，漲51點或0.24%。

道指期貨暫報25695點，升118點。

英國國會下議院通過動議，迫使首相文翠珊交出脫歐事務權力，成功爭取到由國會掌握脫歐主導權，以取代文翠珊的脫歐方案，國會正尋求脫歐代替方案。周一辭職的英國前商務大臣哈林頓(Richard Harrington)表示，相信文翠珊會把國會的脫歐方案遞交予歐盟。

中美雙方代表加緊貿易磋商，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和美國財長努欽(Steven Mnuchin)於本月28日至29日到北京與中方代表談判。外電引述知情人士透露，作為中美貿易談判成果的一部分，中國計劃自美國進口最高達30萬噸的豬肉。

數據方面，法國去年第四季經濟按季增長0.3%，去年全年經濟則增長1.6%。德國4月GfK消費者信心指數從3月修正後的10.7降至10.4，低於預期的10.8。

美國今日將公布2月營建許可及新屋開工數據，市場預期分別由134.5降至130.5，以及下跌2萬戶至121萬戶。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報59.54美元，漲0.72美元或1.22%；倫敦布蘭特期油報67.8美元，升0.59美元或0.88%。