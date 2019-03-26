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今日 16:33 國際財經

關注英脫歐亂局 歐股早段個別走

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英國脫歐前景跟文翠珊的相位一樣不明朗，加上環球經濟衰退的擔憂仍揮之不去，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7181點，升3點或0.05%；德國DAX指數報11342點，跌4點或0.04%；法國CAC 40指數報5262點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報21095點，升35點或0.17%。

道指期貨暫報25624點，升47點。

英國國會下議院通過動議，迫使首相文翠珊交出脫歐事務權力，成功爭取到由國會掌握脫歐主導權，以取代文翠珊的脫歐方案。國會正尋求脫歐代替方案。據英國《太陽報》報道，文翠珊首次暗示自己可以考慮辭職，以換取國會批准自己的脫歐協議。

國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁利普頓(David Lipton)表示，中美貿易戰給全球穩定性帶來最大風險，歐洲需要財政穩定來應對經濟衝擊。他稱，從保護主義到英國脫歐，歐洲經濟正面臨愈來愈大的風險，需要為防範下一次經濟下滑做更多準備。

另外，德國兩家最大的上市銀行德意志銀行和德國商業銀行，確認雙方在研究合併的可能性，但據報遇上來自卡塔爾和歐洲央行等阻力。

油價靠穩，因受到石油出口國組織(OPEC)持續減少供應、美國對伊朗及委內瑞拉的制裁推動，惟經濟大幅放緩跡象或快將令油市承壓，抑制升幅。紐約原油期貨現時每桶報59.47美元，漲0.65美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報67.64美元，升0.43美元或0.64%。

美國今日將公布2月營建許可及新屋開工數據，市場預期分別由134.5降至130.5，以及下跌2萬戶至121萬戶。

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