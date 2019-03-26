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出席博鰲亞洲論壇的國際貨幣基金組織(IMF)副總裁張濤表示，中國和美國之間的貿易摩擦，為經濟帶來巨大的不確定性，有可能導致亞洲經濟增長率下降0.5個百分點。

他又稱，當前世界經濟面臨的不確定性，一方面是面臨貿易戰帶來的緊張形勢，另一方面是金融形勢急劇收緊帶來的衝擊。

張濤指出，各國政府要做正確的事情，不要搬起石頭砸自己的腳，要讓自己國家的經濟政策保持正確。

他強調，各國經濟要繼續進行結構性改革，抵禦勞動生產率的下降，抵禦生產人口年齡結構的下降，來應對企業障礙因素的不斷出現。