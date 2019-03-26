訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:15 國際財經 中國財經

IMF:貿易摩擦或使亞洲經濟降半個百分點

放大圖片

出席博鰲亞洲論壇的國際貨幣基金組織(IMF)副總裁張濤表示，中國和美國之間的貿易摩擦，為經濟帶來巨大的不確定性，有可能導致亞洲經濟增長率下降0.5個百分點。

他又稱，當前世界經濟面臨的不確定性，一方面是面臨貿易戰帶來的緊張形勢，另一方面是金融形勢急劇收緊帶來的衝擊。

張濤指出，各國政府要做正確的事情，不要搬起石頭砸自己的腳，要讓自己國家的經濟政策保持正確。

他強調，各國經濟要繼續進行結構性改革，抵禦勞動生產率的下降，抵禦生產人口年齡結構的下降，來應對企業障礙因素的不斷出現。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。