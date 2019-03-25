國際財經

3個月與10年期美債孳息上周五出現倒掛，響起經濟衰退警號，美股周一早段低開，但通俄案調查結果對美國總統特朗普有利，政局暫時可望穩定，帶動美股迅速喘穩倒升。儘管全球掀起衰退恐慌，前聯儲局主席耶倫不認為經濟有衰退跡象。

道指上周五暴跌460點後，昨天初段一度再挫130點，低位滑落至25372點；未幾即倒升100點，高位曾攀升至25603點；收市則反覆回升14點或0.06%，報25516點。標指微挫0.08%，收報2798點，跌幅最大的板塊為非日常生活消費品股。納指跌0.07%，收報7637點。市場擔心全球股市又將大幅下滑，科技股和金融股表現仍較弱。

美國10年期債息上周五曾跌至2.418厘，為2018年1月以來最低，周一跌穿2.4厘，低見2.379厘，反映投資者仍憂慮經濟衰退風險；3個月債息與10年期債息續輕微倒掛，尾段高逾5個基點。德國10年期債息上周五因數據差而跌至負值，昨天公布的3月德國Ifo商業信心指數意外地上升，刺激息口一度返回正水平，尾段仍維持負值。

耶倫昨天出席香港瑞信亞洲投資論壇時表示，不覺得孳息曲線倒掛是美國衰退的先兆，並指現在環境不同，孳息曲線比以前更容易出現倒掛，這可能代表聯儲局到某個時候需要減息，惟不代表衰退，儘管她承認經濟增長速度的確正在減慢。

文翠珊逼宮無下文 英鎊曾倒升

出席同一場合的芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）認為，市場太緊張孳息曲線，稱美國經濟基本因素仍然強勁。他補充，如果今年經濟比預測差，聯儲局可能需要放鬆貨幣政策，否則就視乎通脹情況再決定是否加息。

此外，歐洲三大股市均見紅；亞股跟隨上周五美股弱勢，全線急挫，其中日股下瀉3%，是去年12月以來最大單日跌幅，並以五周低位收市。

美滙指數尾段挫0.1%，報96.54，美元兌歐羅跌0.07%，報1.1313美元，日圓曾升至6個月高位109.7日圓兌一美元，之後升幅收窄至0.08%，報110.01日圓。英鎊反覆，一度因首相文翠珊面對逼宮的傳聞而失守1.32，其後顯示文翠珊仍保住相位，英鎊曾倒升，尾段報1.3197美元，跌0.08%。紐約期金漲0.8%，每盎斯收報1322.6美元。

油價昨天大部分時間受壓，至美市出現反彈，布蘭特期油輕微回升0.03%，每桶收報67.21美元，紐約期油下滑0.4%，收報58.82美元。