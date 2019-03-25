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今日 03:49 國際財經

德國經濟數據勝預期 歐股跌幅受局限

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歐洲股市周一收市下跌，泛歐指數Stoxx 600收報374點，回落0.45%。德國Ifo發表的3月企業景氣判斷指數升至99.6，高於市場預期，數據令歐股的跌勢受到局限。

英國富時100指數收報7177點，跌0.42%或30點；德國DAX指數收報11346點，下滑0.15%或17點；法國CAC 40指數收報5260點，回吐0.18%或9點；意大利富時MIB指數收報21059點，倒退0.09%或19點；西班牙IBEX 35指數收報9179點，下挫0.21%或19點。

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