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蘋果在2019年春季發布會上，宣布推出遊戲服務Apple Arcade，支持增強現實（AR）和多人遊戲。

Apple Arcade屬於遊戲訂購服務，在蘋果應用商店有獨立的分類顯示，玩家訂購後可以玩所有Apple Arcade提供的遊戲。Apple Arcade不包含廣告，在其他平台不可使用。

Apple Arcade遊戲可以在蘋果的不同設備同步運行，包括iPhone、iPad、Mac和Apple Tv。有關服務將在今年秋季於150多個國家推出，定價待公布。