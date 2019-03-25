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今日 02:34 國際財經

蘋果Apple TV五月面世 可付費看電影

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蘋果在2019年春季發布會上，宣布推出新的串流媒體服務，名為Apple TV Channels。同時推出名為Apple TV+的服務，提供自製以及與合作夥伴製作的視頻內容。

消息公布後，蘋果股價跌幅擴大，截至本港時間凌晨約2時23分，股價下滑1.9%，報187.42美元，稍早時最低曾跌至盤中暫時低位187.19美元，跌幅達2.0%。蘋果競爭對手Netflix股價表現反覆，但變動幅度不大，現時回落0.06%，報360.79美元，稍早時一度溫和回升。

蘋果表示，用戶可以透過Apple TV的單一應用程式付費觀看視頻，以租用或購買形式取得電影內容，有關頻道將提供免費試用。

用戶在Apple TV上，可以觀看HBO、Showtime、Epix和Starz的節目，亦包括亞馬遜Prime Video的內容。Apple TV將新增在蘋果個人電腦上，以及Sony、LG、Vizio電視、Roku和亞馬遜的設備上可用。

Apple TV應用程式將於5月以軟件更新形式推出，在超過100個國家應用。

著名導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）表示，他將為Apple TV+提供「Amazing Stories」內容，亦有其它影視製作人將提供「The Morning Show」和「Little America」等內容。

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