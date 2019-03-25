國際財經

蘋果公司本港時間周2凌晨1點舉行2019年春季發布會，宣布推出新的蘋果新聞服務「Apple News+」，將雜誌訂閱納入Apple News+中。

蘋果行政總裁庫克表示，本次春季發布會是一次非常不同的發布會，內容完全關乎服務業業務。



Apple News+消息公布後，蘋果股價跌幅略為擴大，但變動不大。截至本港時間凌晨約1時20分，蘋果股價回落1.1%，報188.93美元；早段最多下滑至盤中暫時低位187.25美元，跌幅逾1.9%。蘋果競爭對手Netflix則上揚0.6%。視頻流媒體平台Roku上漲超7%。

蘋果表示，Apple News+將涵蓋超過300種雜誌，內容包括國家地理、人物、通俗科學、億萬富翁，以及《紐約客》等雜誌，將覆蓋《洛杉磯時報》和《華爾街日報》的內容，並包含從數碼媒體The Skimm、Tech Crunch以及VOX的文章。

Apple News+即日在加拿大和美國推出，首月免費，今年稍後將在澳洲和英國推出。蘋果表示，廣告商將無法追蹤讀者。

在舉行春季發布會前的一周內，蘋果曾三次更新硬件產品資料，市場相信新的款硬件產品已經提前發布完畢，本次春季發布會只集中發布服務業業務。分析認為，這是蘋果自2007年推出iPhone以來的最大戰略部署，成為公司發展歷史一個轉捩點。在強調服務業業務情況下，蘋果將不再披露iPhone銷售數量。