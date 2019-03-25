國際財經

市場憂慮全球經濟放緩，加上觀望本周中美新一輪貿易談判，投資偏審慎，美股早段向下。

截至本港時間晚上約9時47分，道指報25444點，跌57點或0.23%；標普500指數報2794點，跌6點或0.23%；納指報7611點，跌31點或0.41%。

美國聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen)表示，孳息率曲線很容易發生倒掛，這並不表明美國經濟衰退迫在眉睫，但可以預示聯儲局可能在某些時候需要減息。不過，市場分析指出，美國10年期國債孳息率上周下跌至2.44%令人擔憂，今日早段稍微回升1點子至2.45%，但它發出了一個巨大的警示訊號，這一現像被許多人視為準確的經濟衰退指針。

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)指出，美國經濟增長基本面看來不錯，預計今年美國GDP增長介乎1.75%至2%，惟經濟面臨的下行風險高於上行風險。

中美本周展開新一輪高層貿易談判前夕，英國《金融時報》引述多名消息人士報道，中國拒絕美國要求放寬對科技公司的限制。

OANDA高級市場分析師在研報中表示，如果本周稍候的貿易談判中能為市場提供良好的刺激，市場可能會平靜下來，但在本周開始的幾天，市場可能還會繼續震盪。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報58.67美元，跌0.37美元或0.63%；倫敦布蘭特期油報66.75美元，跌0.28美元或0.42%。