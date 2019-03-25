國際財經

美國聯儲局在上周四(3月21日)凌晨2時一如市場預期維持利率不變，但全面下調今明兩年的經濟增長、通脹與利率預測，並預期今年全年不加息及9月停止縮表，極為鴿派的聲明令美滙指數暴跌至6周低位95.74，拖累美元/加元急跌逾60點至日內低位1.3254。

不過，美元/加元很快獲得低位買盤的支持而回升，加上當晚公布的美國上周首次申領失業救濟人數跌至4周低位22.1萬，低於預期22.5萬，表明美國就業市場仍在收縮，美滙指數反彈至日內高點96.63，支持美元/加元進一步反彈至1.3395，較滙價在聯儲局公布利率決定後觸及的低位1.3254反彈逾140點。

此外，雖然上周五(3月22日)加拿大統計局公布的2月消費物價指數(CPI)表現優於預期，但2月CPI按年增長1.5%，仍符合此前加拿大央行對於今年通貨膨脹率仍低於2%目標的預期，故CPI數據對美元/加元的實質性影響不大，反而是加拿大1月零售銷售數據意外按月下跌0.3%，遠遜於預期的0.4%增長，加上當日紐約期油大跌，令加元走勢疲弱，美元/加元因而進一步升穿1.3400至兩周高位1.3426，今日滙價更進一步延續升勢至1.3435。

技術分析方面，美元/加元在上周四已一舉升破小型下降通道頂部阻力1.3340，加上滙價仍維持在日線圖的大型上升通道內波動，後市應有機會進一步向上挑戰1.3500附近水平。若本周三(3月27日)美國能源資訊局(EIA)公布的上周原油庫存大增或周五(3月29日)公布的加拿大1月國內生產總值(GDP)月率表現不及預期，美元/加元或有機會升穿1.3430並上探1.3500。

策略方面，我們根據3月13日的策略於1.3250建立的美元/加元買盤(目標1.3385，止損1.3215)已於1.3385平倉，獲利135點。短期內待美元/加元回落至1.3340/1.3350支持區域時買入，目標1.3480，跌穿1.3300止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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