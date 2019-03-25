國際財經

美國債息出現倒掛，重燃環球經濟衰退憂慮，加上英國脫歐前景未明朗，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7192點，跌15點或0.21%；德國DAX指數報11364點，無升跌；法國CAC 40指數報5263點，跌6點或0.13%；意大利富時MIB指數報21164點，升85點或0.41%。

道指期貨暫報25548點，跌22點。

英國脫歐方面，雖然英國首相文翠珊與歐盟達成延後脫歐安排，但英國仍可能在4月12日無協議下脫離歐盟。保守黨一名疑歐派議員Nigel Evans表示，應當給予文翠珊時間來推動其脫歐協議在國會獲得通過，然後她就可以讓賢，讓別人領導與歐盟下一階段的談判。

聯儲局前主席耶倫表示，縮減資產負債表不是額外的政策緊縮，在低利率環境下，財政政策可能需扮演更大的角色，亦不認為孳息率曲線倒掛是衰退的訊號。

數據方面，德國3月Ifo企業景氣判斷指數99.6，略高於市場預期的98.5；企業現況指數為103.8，預期為102.9。

油價窄幅上落，紐約原油期貨現時每桶報59.07美元，升0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報66.93美元，跌0.1美元或0.15%。