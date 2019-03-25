國際財經

環球經濟放緩的恐慌重燃、英國脫歐問題迫在眉睫，惟前景仍未明確，加上市場關注本周召開的第8輪中美貿易談判，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時37分，英國富時100指數報7161點，跌46點或0.64%；德國DAX指數報11327點，跌37點或0.33%；法國CAC 40指數報5241點，跌28點或0.53%；意大利富時MIB指數報20965點，跌112點或0.54%。

道指期貨暫報25452點，跌118點。

中美本周展開新一輪高層貿易談判前夕，英國《金融時報》引述多名消息人士報道，中國拒絕美國要求放寬對科技公司的限制。據悉，中國未有對美國要求中方停止歧視外國雲端服務商，減少海外數據傳輸限制，以及放寬外國公司在本地存儲數據的要求，作出「有意義的讓步」，加劇市場憂慮。

英國脫歐前景難預計。雖然英國首相文翠珊與歐盟達成延後脫歐安排，但英國仍可能在4月12日無協議下脫離歐盟。文翠珊周日與支持脫歐的保守黨內部反對派議員會面時，被告知一定要公開她離任時間，以換取脫歐協議得以通過。至於身兼芬蘭央行行長的歐洲央行委員雷恩(Olli Rehn)亦警告，市場可能低估了英國脫歐的影響。

上周五，美國公布3月Markit製造業採購經理指數初值下滑至21個月新低，引發市場關注。同時，美國債息出現倒掛，被視為可能出現經濟衰退徵兆。

環球經濟大幅放緩的憂慮升溫，抵消石油出口國組織(OPEC)減產，以及美國制裁伊朗和委內瑞拉的消息，油價延續上日跌逾1%的頹勢。紐約原油期貨現時每桶報58.68美元，跌0.36美元或0.61%；倫敦布蘭特期油報66.75美元，跌0.28美元或0.42%。

德國今日稍後將公布3月IFO商業現況及景氣指數，市場預期分別降至102.9及持平於98.5。