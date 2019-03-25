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今日 09:28 國際財經

歐央行官員警告市場低估英脫歐威脅

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身兼芬蘭央行行長的歐洲央行委員雷恩(Olli Rehn)警告，市場低估英國脫歐的影響。

雷恩接受德國《世界報》(Die Welt)訪問時指出，短期內，英國脫歐肯是歐羅區經濟的最大威脅，但市場似乎太過放鬆，並低估了其風險。他稱，歐洲央行已與英倫銀行合作，確保英鎊和歐羅貨幣供應充足，避免一旦在英國無協議脫歐下，造成流動性緊絀和市場動盪。

被問到歐羅區經濟衰退的風險，雷恩指，區內經濟增速已顯著下滑，必須對此感到擔憂，但風險主要來自境外，如中美貿易緊張等。

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