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今日 00:26 國際財經

拜耳殺蟲水訴訟敗訴 CEO指獲監理事支持

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德國化工巨擘拜耳行政總裁(CEO)Werner Baumann接受《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)訪問時表示，集團管理層仍得到監理事的支持。

上周，美國再有一個法院陪審團裁定拜耳剛完成收購的孟山都所生產的殺蟲水Roundup可能治癌，令到拜耳股價滑落。過去12個月，拜耳股價已累計下滑三分之一。

Baumann指出，有關Roundup風險被市場高估，而監理事仍全力支持管理層。他又為630億美元收購孟山都的交易辯護，強調是值得的。

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