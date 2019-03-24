國際財經

美國股市本周五大焦點，依然是以反映經濟表現的數據為主，包括去年第四季經濟增長終值、個人開支通脹等，因為相關數據可能導致債市出現變化，出現一如上周五般的孳息曲線倒掛情況。另外，中美兩國貿易談判與英國脫歐問題等，依然是市場焦點。

第一項焦點，是美國商務部周四公布的去年第四季經濟增長終值，市場預期是2.4%，低於2.6%初值及第三季的3.4%。

第二項焦點，是周五公布的美國1月個人開支與收入報告，包括被聯儲局視為通脹指標的個人開支通脹，市場預期為按月0.2%，與前一月相若，按年升幅則為1.9%。其他經濟數據方面，值得關注的還有消費者信心指數、新屋許可與動工量等。

第三項焦點，是聯儲局多名高層的公開發言。本周將作出公開演說的有芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)、費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)、波士頓聯儲銀行總裁羅森斯坦(Eric Rosengren)、三藩市聯儲銀行總裁Mary Daly、堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George) 、聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)、聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)、聯儲局理事Randal Quarles及Michelle Bowman。

第四項焦點，是中美兩國貿易談判。美國財長努欽與貿易代表萊特希澤將於本周抵達北京，進行高層次的談判。暫時不確定雙方的分歧可以收窄。

第五項焦點，是英國脫歐前景。雖然英國首相文翠珊與歐盟達成延後脫歐安排，但英國仍可能在4月12日無協議下脫離歐盟。