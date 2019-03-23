國際財經

黑石集團聯合創辦人兼行政總裁蘇世民(Steve Schwarzman)在北京中國發展論壇上接受CNBC訪問時表示，如果英國最終在沒有達成協議的情況下離開歐盟，英國可能陷入衰退。

歐盟領導人警告英國，英國最後有機會有條不紊地離開歐盟，前提是英國立法者支持首相文翠珊的協議，歐盟提議將英國脫歐推遲到5月22日。如果他們再次拒絕該協議，英國將於4月12日離開歐盟而不會達成協議。

他認為，英國脫歐將對英國造成嚴重打擊，並估計英國因此會陷入衰退。