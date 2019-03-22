國際財經

歐美PMI數據遜色，加上美債孳息曲線呈現倒掛，經濟衰退的憂慮加劇，美股低開後跌幅擴大，道指中段一度跌450點，尾段在科技股回穩帶動下，曾收窄跌幅至只有逾250點。

截至本港時間凌晨約3時19分，道指報25651點，跌310點或1.20%；中段最低曾觸及25511點，跌幅達450點；尾段一度收窄至跌256點，見25705點；全日高位暫報25877點。標普500指數現時報2815點，跌39點或1.39%；納指報7688點，跌40點或0.53%。

隨着全球債市上漲，美國3個月債息高於10年期債息，為2007年來首次出現孳息曲線倒掛，加深市場對經濟衰退的憂慮。10年期美國國庫券孳息現時報2.446厘，下滑8.73個基點，盤中低位暫見2.417厘；3年期孳息報2.46厘，回落1.1個基點。德國10年期債息一度跌至負0.031厘。

歐美最新的PMI數據亦表現欠佳，美國3月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為52.5，低於預期的53.6，為2017年6月來最低。服務業PMI初值為54.8，預期為56；綜合PMI初值為54.3。

歐羅區3月製造業採購經理指數(PMI)初值為47.6，低於預期的49.5，為2013年4月以來最低。法國和德國的製造業PMI亦低於市場預期。

個股方面，Nike第三季業績符合市場預期，惟股價目前跌5.9%；另外，市傳印尼嘉魯達航空（Garuda）取消49架波音737 MAX 8飛機訂單，波音股價目前跌1.8%。

美方代表將於本月28日至29日應邀訪華，並在北京召開第8輪中美經貿高級別磋商。美國總統特朗普對福克斯商業台表示，中美兩國的貿易協議已接近達成，但這並不意味着雙方已經達到，但他認為正在非常接近。

特朗普:希望儲局不再緊縮

另外，聯儲局早前暗示今年可能不會再加息，並表示將在9月結束縮表。特朗普表示，希望聯儲局已經完成了加息工作，並從現在開始不再收緊。

歐洲股市顯著下跌，英國富時100指數收報7207點，跌2.01%或147點；德國DAX指數收報11364點，跌1.61%或185點；法國CAC 40指數收報5269點，跌2.03%或108點；意大利富時MIB指數收報21078點，回吐1.38%或294點。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶收報59.04美元，跌1.57%或0.94美元；倫敦布蘭特期油報67.03美元，跌1.22%或0.83美元。