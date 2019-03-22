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今日 02:40 國際財經

資金避險 外圍金價升5美元

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美國國庫券孳息曲線出現倒掛，引發市場對全球經濟增長放緩的憂慮升溫，資金流向避險產品，外圍金價周五高收。

紐約4月期金升5美元或0.4%，收市報每盎斯1312.30美元，本周累計升0.7%，是連續第三周錄得上揚。

5月期銀跌3美仙或0.2%，收市報每盎斯15.407美元，本周累升0.5%。

較早時，美國3個月期債息高於10年期債息，為2007年以來首次出現孳息曲線倒掛，加深市場對經濟衰退的憂慮。交易商指出，市場避險情緒升溫，對金價有支持作用。

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