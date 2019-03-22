國際財經

英鎊/美元在周四(3月21日)經歷了極度波動的一天。首先是美國聯儲局在周四凌晨兩點宣布維持利率不變，並且全面下調今明兩年的經濟增長、通脹和利率預測，預計今年全年不會加息並在9月開始停止縮表。聯儲局釋放出的鴿派訊號強度超乎市場預料，拖累美滙指數瞬間急挫0.72%至日內低位95.74水平，英鎊/美元因而大漲逾70點至1.3246。

不過，英國脫歐所面臨的不明朗令英鎊/美元升勢難以為繼，滙價很快遭受高位沽盤打壓，短時間內已回吐了大部分漲幅。其後英倫銀行在晚上8點宣布全體委員一致讚成維持利率在0.75%不變，但會議紀要顯示央行官員擔心就業可能將大幅放緩，因愈來愈多公司正準備無協議脫歐準備計劃，脫歐不確定性對投資影響有所增加；加上英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)新任委員Jonathan Haskel上周稱在投票支持加息之前他希望看到通脹上升的明確證據，故投資者推斷英國近期都不會加息。

與此同時，歐盟春季峰會討論英國首相文翠珊(Theresa May)提出的推遲脫歐至6月30日的申請，最終為英國脫歐開出了一個極具開放性的解決方案。歐盟指出，脫歐方案一是若英國下議院於下周通過了脫歐協議，歐盟將允許英國脫歐延遲至5月22日，亦即歐洲議會選舉的前一天；而方案二則是若英國議會下周不能通過脫歐協議，那麼英國必須在4月12日之前作出新選擇(即從有協議脫歐、無協議脫歐、延期脫歐與撤銷脫歐中選擇)。考慮到早前英國下議院議長伯考(John Bercow)援引100餘年未曾援引的議會規則(政府不能合法地向下議院提交相同或類似的議案)，這意味着下周提交的脫歐協議必須要大幅修改，通過難度或將大幅增加。

英倫銀行鴿派的貨幣政策預期與難以通過的脫歐協議給投資者帶來巨大的心理壓力，拖累不堪重負的英鎊/美元下挫逾200點至八個交易日新低1.3000；然而，英鎊/美元短暫觸及1.3000後再度受到支持回升，今日(3月22日)已反彈至1.3100附近，這顯示滙價仍然企穩在周線圖的上升通道底部1.3000之上，令英鎊的中期上升之勢仍保持完好，若英國脫歐方面傳來任何好消息，英鎊/美元或可再度回升至1.3300甚至1.3400區域。但若英國議會不能在下周五(3月29日)通過英國脫歐協議，又或者下周四(3月28日)公布的美國第四季度國內生產總值(GDP)表現勝於預期，英鎊/美元將大幅回落，跌穿上升支持線1.3000水平並下探1.2900一線支持。

交易策略方面，我們根據3月12日的策略於1.3280建立的英鎊/美元的沽盤(目標1.3150，止損1.3320)已於1.3320平倉，虧損40點。短期內待英鎊/美元回落至1.2990至1.3005區域買入，上望1.3180，跌穿1.2950止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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