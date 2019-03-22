國際財經

歐盟同意延遲英國脫歐限期，惟前提是英國國會需通過脫歐協議，加上有傳美國總統特朗普對北京施壓，要求內地增購美國商品，歐洲股市中段全線下滑。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報7290點，跌64點或0.88%；德國DAX指數報11495點，挫54點或0.47%；法國CAC 40指數報5328點，下滑49點或0.92%；意大利富時MIB指數報21121點，瀉250點或1.17%。

道指期貨暫報25880點，跌131點。

英國脫歐方面，歐洲理事會同意將脫歐期限推遲至5月22日，但前提是英國下議院要在下周通過脫歐協議；倘若國會不通過協議，期限則只會延長至4月12日。首相文翠珊表示，歐盟容許英國延長脫歐期限的決定非常重要，令國會議員有機會和時間，看清楚眼前的選擇。

中美貿易談判方面，美方將於本月28日至29日應邀訪華，並在北京召開第8輪中美經貿高級別磋商。不過，有報道稱特朗普指示白宮談判代表向北京施壓，要求中國未來增加購買一至兩倍的美國商品，以助華府降低貿易赤字。

至於數據方面，歐羅區3月製造業採購經理指數(PMI)初值為47.6，低於預期的49.5，為2013年4月以來最低。法國製造業PMI初值降至49.8，低於預期的51.5。德國3月製造業PMI初值為44.7，低於預期的48。

另外，美國今晚亦會公布2月製造業PMI及成屋銷售等數據。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報59.49美元，跌0.49美元或0.82%；倫敦布蘭特期油報67.31美元，下滑0.55美元或0.81%。