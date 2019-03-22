國際財經 即巿股評

隔晚美股受聯儲局大放白鴿推動，在晶片股再放煙花推動下，道指升逾兩百點，標普指數升1.1%，收創逾五個月高位，大市明顯企在2800關上之後，市底明顯轉強。

除此之外，標指經過周二及周三下跌後，昨日迅速收復失地，隔晚最高升至2860點，而保力加通道亦有擴大跡象，上述俱是利好型態，唯一要留意的是RSI升至70超買水平，短期或出現回吐，但仍能守穩十天線(2810)，美股有望進一步走高。

美光爆上可食一半落袋

周三建議可趁機短炒記憶晶體生產商美光(MICRON)，美光於當晚收市後公布業績，上季核心每股盈利1.71美元，比市場預期1.65美元佳，更宣布減產撐DRAM價格，隔晚股價一度大升10%，高見44.21美元，超出本欄建議睇200天線(44美元)的目標，現時可減持一半持股，餘下一半可放紙鳶，並以42.5美元作止蝕。

至於周三另一隻推介英偉達(NVIDIA)，昨日亦開始補180至195.1美元的大裂口，在晶片股強勢下，NVIDIA屬最落後，現時仍可持有，目標仍維持200美元，穿160美元離場。

港股受內地股市拖累，尤其內地創業板指數一度大跌2.55%，拖累恒指一度跌穿10天和20天線，更一度跌穿兩萬九，最多跌224點，但A股倒升，港股也拗腰回穩，明顯港股今日市況受A股影響。

A股將爆單邊

雖然A股大幅波動，但從保力加通道睇，滬深300指數在中軸線以上運行，加上整個保力加通道正在收窄，短期將現爆單邊情況，在現時全球股市樂觀情緒帶動下，向上爆機會較大。

要參與A股大時代，當然可以透過滬港通和深港通參與，但買內地中小型A股中地雷的機會唔細，買ETF就最好，筆者傾向滬深三百(03188)多於安碩A50(02823)及南方A50(02822)，因滬深三百科技股多，而2823及2822集中金融股，金融股爆炸力始終比科技股弱。

更進取的選擇，就要諗美股上市的兩倍槓桿ETF CHAU，呢隻ETF喺追滬深三百指數，更有兩倍槓桿作用，可在現水平買入，穿22美元止蝕，上望33美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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