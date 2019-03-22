國際財經

英國脫歐僵局難破解，高盛調低英國首相文翠珊的脫歐草案獲得國會通過的預期。

高盛將文翠珊的脫歐草案獲得批准的機率預估從60%調低至50%，無協議脫歐的機率則由5%提高到15%。至於對英國最終留於歐盟內的機率預估維持在35%。

此前，歐洲理事會同意，若英國國會下周通過脫歐協議，脫歐將延期至5月22日。但如果協議再遭否決，歐盟同意無條件押後脫歐限期至4月12日，屆時將要求英國表明他們下一步會怎樣做。

高盛指出，藉由將英國脫歐期限推遲至少兩周，英國和歐盟目前保留所有選項。