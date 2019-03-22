國際財經

歐盟同意延遲英國脫歐限期，惟前提是英國國會需通過脫歐協議，加上有傳美國總統特朗普施壓北京未來增加購買一至兩倍的美國商品，投資氣氛趨審慎，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時41分，英國富時100指數報7342點，跌12點或0.17%；德國DAX指數報11619點，升69點或0.6%；法國CAC 40指數報5393點，升14點或0.28%；意大利富時MIB指數報21390點，升17點或0.08%。

道指期貨暫報25956點，跌55點。

歐盟峰會一連兩日在比利時布魯塞爾舉行後，歐洲理事會同意，將英國脫歐日期推遲至5月22日，但前提是英國下議院要在下周通過脫歐協議；若國會不通過協議，期限則只會延長至4月12日。

理事會又重申，歐盟與英國在去年11月達成的退出協議不再開放討論。任何單方面的聲明，必須與脫歐協議一致。

主席圖斯克(Donald Tusk)表示，在4月12日前所有英國脫歐的選項都開放，英國仍然可以在協議脫歐、無協議脫歐、長時間延期或取消《里斯本條約》第50條之間選擇。

中美貿易談判方面，美國總統特朗普指示白宮談判代表向北京施壓，要求中國未來增加購買一倍至兩倍的美國商品，以助華府降低貿易赤字。另外，中美雙方商定本月28日至29日美方應邀訪華，並在北京召開第8輪中美經貿高級別磋商。至於中國國務院副總理劉鶴於下月初應邀訪美，在華盛頓舉行第9輪高級別經貿磋商。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報59.79美元，跌0.19美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報67.55美元，跌0.31美元或0.46%。

歐羅區今日稍後將公布3月製造業PMI初值，預料由49.3升至49.5。至於美國2月成屋銷售總數年化數據料升至510萬戶。