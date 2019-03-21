國際財經

美國總統特朗普表示，如果不是聯儲局加息，美國經濟去年應該可以錄得4%增長。他強調，將續評論聯儲局貨幣政策。

特朗普接受Fox Business Network訪問時指出，如果不是出現聯儲局加息與實施貨幣緊縮措施，美國去年經濟便不會只有3.1%增長。根據美國商務部統計，去年美國經濟增長為2.9%，第四季按年升幅3.1%。

問及有沒有覺得干預聯儲局制訂貨幣政策，特朗普回應稱不知道，希望沒有作出影響，也不在乎。他認為，去年促請聯儲局不加息以及不要收縮資產負債表的評論是正確。