國際財經

全球最大運動鞋生產商Nike公布，第三季業績符合市場預期，但消息公布後，該公司股價在市後時段跌3%；周四收市價升1.5%，至紀錄新高的88.01美元。

根據財報，Nike上季淨利潤為11億美元，前一年度同期虧損9.21億美元，主要是受到稅改影響；每股經調整盈利為68美仙，優於市場預期的65美仙；收入升7%至96.11億美元，與市場預期的96.12億美元相若。

集團行政總裁Mark Parker表示，受惠於創新與拓展電子商務，整體業務動力正在提速；展望未來，集團計劃推出更多成衣與女性產品。