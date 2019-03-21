國際財經

美股在蘋果公司和美光（Micron）等科技股帶動下造好，道指輕微低開後輾轉向上，尾段曾重奪26000關，高見26009，升幅264點；納指曾大漲1.56%。美元反彈，金價一度升至三周高，紐約期油曾再創2019年新高。

道指收市仍漲216點或0.84%，報25962點，未能守住26000關；早段最低曾觸及25657點，下滑87點。標指和納指都升超過1%，標指漲1.09%，收報2854點；納指抽高1.42%，收報7838點。蘋果獲分析師上調評級，股價漲3.6%，至195.09美元，市值超過9000億美元，一度超越微軟，重膺全球最高市值企業；美光業績理想，股價升9.6%，並帶動晶片股上揚，英特爾高收1.5%，輝達更飆升5.4%；費城半導體指數收漲3.5%，逼近紀錄新高。

蘋果市值再稱霸全球

歐股個別發展，英股受惠英鎊疲弱而抽高0.88%；德股跌0.46%，主因市場擔心德意志銀行與德國商業銀行的合併計劃，將令德銀需要縮減甚至出售美國資產。法股變動較少，輕微回落0.07%。

脫歐陰影籠罩下，英倫銀行周四一致決定維持利率在0.75厘不變，稱經濟前景主要仍要視乎脫歐的性質和時間。美市尾段英鎊跌0.7%，兌美元報1.3102美元。

美滙指數周三以低於200天平均線水平收市，是逾10個月來首次，周四出現反彈，尾段升0.48%，報96.39。美元兌歐羅上揚0.38%，報1.1372美元。紐約期金最高曾見每盎斯1320.2美元三周高位，收市報1307.3美元，升5.6美元或0.4%。

布蘭特期油收市跌0.9%，每桶報67.86美元，仍接近68.69美元的今年高位；紐約期油高見60.39美元，為今年最高，收市回軟報59.98美元，跌0.4%。全球石油庫存緊縮、石油出口國組織（OPEC）減產以及美國對伊朗和委內瑞拉制裁等因素，仍對油價構成支持。

美國首次申領失業救濟人數上周減9000人，報22.1萬，低於預期22.5萬人。費城聯儲銀行製造業指數改善，從2月的-4.1，升至3月的13.7。會議局領先經濟指標5個月來首次上升，2月漲0.2%。