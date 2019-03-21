國際財經

美國聯儲局暗示今年不會加息，放鴿程度超過預期，一度令市場憂慮經濟增長放緩，美股低開後早段窄幅上落，其後在蘋果帶動下，道指中段升幅擴大至逾200點，但銀行股表現疲弱，局限美股升勢。

截至本港時間凌晨約零時4分，道指報25948點，升203點或0.79%，稍早時盤中高位一度觸及25980點，升幅達234點；標普500指數報2848點，升24點或0.86%；納指報7809點，升80點或1.04%。

蘋果公司獲花旗等3間證券商調高目標價，花旗將其目標價調升至220美元，並預期該公司下月會宣布加碼回購1000億美元股份及增加派息；蘋果股價目前升超過3%。此外，記憶晶片生產商美光(Micron)上季經調整盈利與收入勝預期，股價大升8.1%，亦利好大市表現。

不過，銀行股受壓，摩根大通股價回落1.4%，暫時為表現最差的道指成分股，高盛下滑0.3%。波音公司偏軟，跌0.6%。



美國聯儲局早前一如預期維持利率不變，並預期今年不會再加息。儲局放鴿程度超過預期，投資者反應各不相同，部分認為經濟增長放緩的憂慮重燃。

中美貿易談判方面，雙方商定本月28日至29日美方應邀訪華，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、美國財長努欽(Steven Mnuchin)將出席在北京舉行的第8輪中美經貿高級別磋商。中國國務院副總理劉鶴4月初應邀訪美，在華盛頓舉行第9輪高級別經貿磋商。

經濟數據方面，美國最新首次申領失業救濟人數22.1萬人，預期減至22.5萬人；續領失業救濟人數175萬人，預期減至177.2萬人。

英國脫歐前景仍未明朗，歐盟峰會一連兩日在布魯塞爾召開，英國首相文翠珊抵達峰會現場時強調，昨日去信歐盟要求延長脫歐期限至6月底，只希望短暫延遲脫歐，讓英國下議院作出最後抉擇。另外，英倫銀行稍早宣布，維持指標利率在0.75%不變，符合市場預期。

英國富時100指數報7364點，升73點或1%；德國DAX指數報11570點，跌33點或0.28%；法國CAC40指數報5391點，升9點或0.17%；意大利富時MIB指數報21434點，升104點或0.49%。

國際油價偏軟，其中紐約期油仍站於60美元之上，暫報每桶60.13美元，回落0.17%。布蘭特期油回吐，0.5%，報68.16美元。