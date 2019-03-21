國際財經

美國聯儲局暗示今年不會加息，放鴿程度超過預期，令市場憂慮經濟增長放緩，美股早段窄幅上落。

截至本港時間晚上約9時45分，道指報25768點，升22點或0.09%；標普500指數報2826點，升2點或0.07%；納指報7742點，升13點或0.17%。

美國聯儲局一如外界所料，維持利率不變，並宣布5月開始減慢縮減資產負債表的步伐，由每月縮減300億美元變成150億美元，根據目前預測，局方可在9月就結束縮表行動。此外，局方預期今年不會再加息，而現在到2021年底的3年內，估計只需要再加息一次。

分析指出，對於聯儲局預計今年不會加息，投資者的反應各不相同。部分美國市場走低，銀行業板塊表現尤其疲軟，因為聯儲局不加息將使他們蒙受重大損失。

中美貿易談判方面，雙方商定本月28日至29日美方應邀訪華，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、美國財長努欽(Steven Mnuchin)將出席在北京舉行的第八輪中美經貿高級別磋商。中國國務院副總理劉鶴4月初應邀訪美，在華盛頓舉行第9輪高級別經貿磋商。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數22.1萬人，按周減少9000人，預期減至22.5萬人。費城聯邦儲備銀行3月製造業指數為正13.7，預期為正4.5，前月為負4.1。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報60.11美元，跌0.12美元或0.2%；倫敦布蘭特期油報68.31美元，跌0.19美元或0.28%。