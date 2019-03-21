國際財經

今日(3月21日)凌晨2時美國聯儲局宣布維持利率不變，同時下調了今年和明年的經濟增長和通脹預測，並計劃於9月結束縮減資產負債表，同時預計今年全年不會加息。鑒於聯儲局委員在12月議息會議時仍普遍預期2019年有兩次加息機會，而上月有聯儲局官員預期今年仍有一次加息機會，市場認為是次聯儲局釋放的鴿派訊號較預期更為強烈，拖累美滙指數刷新6周低位至95.74，歐羅/美元趁機突破下降通道頂部阻力1.1365水平並進一步刷新6周高位至1.1444，較日內低位1.1332大漲逾100點並連續第4個交易日錄得上漲。

不過，儘管聯儲局立場變得極為鴿派，但歐洲經濟前景受累於全球貿易爭端、英國脫歐不明朗等因素而變得十分黯淡，事實上歐洲央行在3月7日的議息會議上亦改變了前瞻指引，由原本預計2019年夏季加息推遲至2020年，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)表示預計今年歐羅區經濟將增長1.1%，較3個月前歐央行預期的水平下調了0.6%，下調幅度為歐央行實施量化寬鬆政策以來最大的一次。此外，經濟合作與發展組織(OECD)發布的全球經濟展望報告中大幅下調了歐元區2019年經濟增速預期，由此前的1.8%下調至1%，而且德國今年增長預期也慘遭下調至0.7%，意大利更是被認為會陷入經濟衰退，預計負增長0.2%。

因此，歐羅/美元在短暫飆升至1.1444後很快遭到沽盤打壓，目前小幅回落至1.1390附近。由於歐羅/美元已升穿了日線圖的下降通道頂部阻力(由1月10日高位1.1566向下延伸的下降趨勢線)，後市技術上或有望逆轉跌勢並進一步上探至1.1500甚至1.1600水平。但英國脫歐期限3月29日將至，若英國首相文翠珊意外地未能獲得歐盟批准延遲脫歐，則需小心英鎊/美元或會大幅下挫並拖累歐羅/美元回落。

交易策略方面，我們根據3月7日的策略已於1.1200買入歐羅/美元(上望1.1380，跌穿1.1170止損)已於1.1380平倉，獲利180點。短期內待歐羅/美元回落至1.1300至1.1310區域買入，上望1.1480，跌穿1.1250止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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