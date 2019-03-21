國際財經

美國聯儲局保持鴿派，中美商定月底舉行高級別磋商，惟觀望英倫銀行稍後公布的議息結果，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時18分，英國富時100指數報7317點，升26點或0.36%；德國DAX指數報11568點，跌35點或0.3%；法國CAC40指數報5384點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報21399點，升69點或0.33%。

道指期貨暫報25690點，跌39點。

中美貿易談判方面，雙方商定本月28日至29日美方應邀訪華，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、美國財長努欽(Steven Mnuchin)將出席在北京舉行的第八輪中美經貿高級別磋商。中國國務院副總理劉鶴4月初應邀訪美，在華盛頓舉行第九輪高級別經貿磋商。

美國總統特朗普表示，中美以達成協議為目標的貿易談判，進展不錯，但強調美國針對中國貨品的關稅措施，暫時不會撤銷，而是會維持一段具體時間，以確保美方日後履行協議的同時，中方亦會照做。

英國脫歐前景仍未明朗，有報道指首相文翠珊要求把脫歐期限推遲3個月，但延期請求遭到歐盟拒絕。英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)稱，歐盟下周可能召開緊急峰會，對英脫歐給予延期，但可能會附以苛刻條件，比如舉行另一場公投。

數據方面，英國2月零售銷售按月增加0.4%，預期為減少0.4%；按年增加4%，預期為增加3.3%。美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期減少4000人，至22.5萬人。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報59.97美元，跌0.26美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報68.34美元，跌0.16美元或0.23%。