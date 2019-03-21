國際財經

美國聯儲局鴿派程度令市場意外，惟美國總統特朗普明言對華進口關稅措施將維持一段時間，加上英國脫歐前景仍陷陰霾，以及投資者觀望英倫銀行稍後公布的議息結果，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時28分，英國富時100指數報7304點，升13點或0.19%；德國DAX指數報11545點，跌58點或0.51%；法國CAC 40指數報5373點，跌8點或0.16%；意大利富時MIB指數報21359點，升28點或0.14%。

道指期貨暫報25675點，跌54點。

美國聯儲局一如外界所料，維持利率不變，聯邦基金利率保持在2.25厘至2.5厘之間，並宣布5月開始減慢縮減資產負債表的步伐，由每月縮減300億美元變成150億美元，根據目前預測，局方可在9月就結束縮表行動。此外，局方預期今年不會再加息，而現在到2021年底的3年內，估計只需要再加息一次。

中美有傳正尋求4月底前達成協議，特朗普表示，即將與北京達成一項貿易協議，但在一段長時間內，華府將繼續保留對中國商品加徵關稅；而美國貿易談判代表本周末將前往中國，繼續推動兩國達成協議，目前談判進展良好。

另外，特朗普再度威脅向歐洲汽車加徵關稅。他稱，歐美之間的貿易逆差金額，未及中美貿易逆差般多，但歐盟的不公平貿易行為及態度多年來如中國般強硬，美國正設法反抗。

英國脫歐前景仍未明朗。路透報道，英國首相文翠珊要求把脫歐期限推遲3個月，以爭取時間讓她兩次被否決的脫歐協議獲得英國國會通過，但延期請求立即遭到歐盟委員會拒絕。法國政府亦警告，除非文翠珊能確保國會下議院通過脫歐協議，否則可能不批准英國提出短暫延長脫歐限期的要求。此舉意味英國仍有可能在無協議情況下脫離歐盟。

美國上周原油庫存意外大幅減少，但中美貿易談判前景不明，加上全球經濟放緩的擔憂拖累市場氣氛，油價扭轉上日逾1%的升勢。紐約原油期貨現時每桶報60.05美元，跌0.18美元或0.3%；倫敦布蘭特期油報68.41美元，跌0.09美元或0.13%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期減少4000人至22.5萬人。