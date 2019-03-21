訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:02 國際財經

惠譽調低今明年全球經濟增長預測

放大圖片

評級機構惠譽調低全球經濟增長預測，指出環球經濟前景急劇惡化，但沒有出現全球經濟衰退。

惠譽將今年全球經濟增長預測，由3.1%下調至2.8%，而明年增長預測，則由2.9%調低至2.8%。

惠譽表示，歐羅區經濟增長前景惡化特別嚴重，認為歐洲中央銀行今年稍後可能會恢復購買資產。

該機構又稱，中國經濟放緩的跡象變得更加明顯，該國經濟周期對全球經濟增長的影響可能被低估。至於其他新興市場經濟活動也有所放緩，而新興市場內需疲軟是全球貿易放緩的一個關鍵因素。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。