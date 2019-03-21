國際財經

評級機構惠譽調低全球經濟增長預測，指出環球經濟前景急劇惡化，但沒有出現全球經濟衰退。

惠譽將今年全球經濟增長預測，由3.1%下調至2.8%，而明年增長預測，則由2.9%調低至2.8%。

惠譽表示，歐羅區經濟增長前景惡化特別嚴重，認為歐洲中央銀行今年稍後可能會恢復購買資產。

該機構又稱，中國經濟放緩的跡象變得更加明顯，該國經濟周期對全球經濟增長的影響可能被低估。至於其他新興市場經濟活動也有所放緩，而新興市場內需疲軟是全球貿易放緩的一個關鍵因素。