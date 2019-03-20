國際財經

美國原油庫存意外減少，刺激外圍油價周三上揚。紐約油價曾重上每桶60美元水平。不過，中美貿易談判前景不明，限制了油價升勢。

將於周三結算的紐約4月期油升80美仙或1.36%，收市報每桶59.83美元。該款期油最高見60.12美元，是去年11月12日以來最高。即將成為現貨月份合約的5月期油升94美仙或1.6%，收市報每桶60.23美元。

倫敦布蘭特5月期油升89美仙或1.3%，收市報每桶68.50美元。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存出乎意料下滑958.9萬桶，市場原先預期上升30.9萬桶。消息掀動油價上揚。

Again Capital合夥人John Kilduff指出，庫存數據反映進口量減少與出口量上升的情況，利好油價。

不過，市場仍關注石油出口國組織與盟友的減產協議下一步情況。阿聯酋能源大臣指出，預期油組與盟友將於6月對於下半年是否減產有定案。評級機構標準普爾調高對布蘭特油價今年預測平均值至60美元，主要是建基於油組將保持減產。

法巴分析員Harry Tchilinguirian指出，中美兩國貿易談判也對油價有指示作用，因為談判結果將影響全球原油需求。較早時，華府確認貿易代表萊特希澤和財長努欽將於下周訪華，與中國進行貿易談判。